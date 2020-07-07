Sözleşmeli öğretmenlik mülakat ve sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri sorgulama!

Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri için araştırmalar adaylar tarafından devam ederken MEB tarafından bu yıl için açıklanan atama takviminde mülakatların 25 Temmuz'a kadar devam edeceği biliniyor. Öte yandan mülakata katılım sağlayan vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarihi de öğrenmek istiyor. Peki, Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB atama takvimi ile Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV YERLERİ SORGULAMA – MEB TAKVİMİ İLE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yapılan duyuru ile 6 Temmuz'dan 25 Temmuz'a kadar devam edecek olan sözleşmeli öğretmen sözlü sınavları halen devam ediyor. Bu kapsamda adaylar sınav yerlerine ilişkin detayları e devlet sistemi üzerinden sorguluyor. Mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihler ise merak konusu…