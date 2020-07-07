Sözleşmeli öğretmenlik mülakat ve sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri sorgulama!

Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri için araştırmalar adaylar tarafından devam ederken MEB tarafından bu yıl için açıklanan atama takviminde mülakatların 25 Temmuz'a kadar devam edeceği biliniyor. Öte yandan mülakata katılım sağlayan vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarihi de öğrenmek istiyor. Peki, Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB atama takvimi ile Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…
MEB tarafından yapılan duyuru ile 6 Temmuz'dan 25 Temmuz'a kadar devam edecek olan sözleşmeli öğretmen sözlü sınavları halen devam ediyor. Bu kapsamda adaylar sınav yerlerine ilişkin detayları e devlet sistemi üzerinden sorguluyor. Mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihler ise merak konusu…
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERİ SORGULAMA
Sözleşmeli öğretmenliğe başvuran adaylar, T.C. kimlik numaraları ile mülakata alınacakları yer bilgilerini "http://www.meb.gov.tr/" adresinden veya e Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak sözleşmeli öğretmenlik mülakat yer ve tarihlerini öğrenebilirsiniz.
e Devlet "sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav merkezlerinin ilanı" sayfasından Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınava girmeye hak kazanan adayların, sözlü sınava girecekleri sınav merkezlerinin ilanı yapılmaktadır.
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için tıklayınız...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB 2020 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları yapılan değerlendirme sonrası 28 Temmuz'da açıklanacak.
Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek.