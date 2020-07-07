Haberler Memurlar Haberleri Öğretmen Haberleri Sözleşmeli öğretmenlik mülakat ve sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri sorgulama!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat ve sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri sorgulama!

'nın 2020 atama takvimine göre; 6 Temmuz tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmenlik mülakatları devam ediyor. Bu kapsamda mülakatlara giren vatandaşlar gün içerisinde e devlet sorgulama ekranı ile Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri sorgulaması yapıyor. Peki, Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri nereden öğrenilir? 2020 atama takvimi ile Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 7.7.2020 13:32 Son Güncelleme: 7.7.2020 13:35 ABONE OL
Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri sorgulama: 2020 MEB atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmenlik mülakat ve sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri için araştırmalar adaylar tarafından devam ederken tarafından bu yıl için açıklanan atama takviminde mülakatların 25 Temmuz'a kadar devam edeceği biliniyor. Öte yandan mülakata katılım sağlayan vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarihi de öğrenmek istiyor. Peki, Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB atama takvimi ile Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV YERLERİ SORGULAMA – MEB TAKVİMİ İLE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yapılan duyuru ile 6 Temmuz'dan 25 Temmuz'a kadar devam edecek olan sözleşmeli öğretmen sözlü sınavları halen devam ediyor. Bu kapsamda adaylar sınav yerlerine ilişkin detayları e devlet sistemi üzerinden sorguluyor. Mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihler ise merak konusu…

Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri sorgulama: 2020 MEB atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmenlik mülakat ve sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERİ SORGULAMA
Sözleşmeli öğretmenliğe başvuran adaylar, T.C. kimlik numaraları ile mülakata alınacakları yer bilgilerini "http://www..gov.tr/" adresinden veya e Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak sözleşmeli öğretmenlik mülakat yer ve tarihlerini öğrenebilirsiniz.

e Devlet "sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav merkezlerinin ilanı" sayfasından Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınava girmeye hak kazanan adayların, sözlü sınava girecekleri sınav merkezlerinin ilanı yapılmaktadır.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için tıklayınız...

Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri sorgulama: 2020 MEB atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmenlik mülakat ve sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları yapılan değerlendirme sonrası 28 Temmuz'da açıklanacak.

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat ve sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri sorgulama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA