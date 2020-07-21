Öğretmen il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi ile atama başvurusu nasıl yapılır? MEBBİS il içi öğretmen atama başvuru ekranı…

Öğretmen il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi ile atama başvuruları başladı. Elektronik ortam üzerinden gerçekleşen başvuruların eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmasının ardından geçerli olacak. Bu kapsamda belirli nedenlerden dolayı şehir içerisinde yer değişikliği yapmak isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, Öğretmen il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi ile atama başvurusu nasıl yapılır? İşte MEBBİS il içi öğretmen atama başvuru ekranı

İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? MEBBİS BAŞVURU EKRANI!

Öğretmen il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi ile atama başvuruları 20-27 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleşmeye başladı. Liste her ilin İl müdürlüğü tarafından yayımlanırken vatandaşlar sonuçlarına ise 28 Temmuz tarihinde ulaşabilecek ayrıca 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler…