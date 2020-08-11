MEBBİS ile Öğretmen il dışı atama sonuçları 2020 açıklandı mı? İl dışı tayin - atama sonuçları (iller arası yer değiştirme) ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine bağlı eğitim kurumlarında görev alan kadrolu öğretmenlerin il dışı atama sonuçları bugün belli oluyor. Bilindiği üzere binlerce vatandaş 6-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında başvuru işlemlerini online olarak MEBBİS aracılığı ile gerçekleştirmişti. Şimdilerde ise gözler iller arası yer değiştirme sonuçlarında. Peki, MEB ile 2020 öğretmen il dışı tayin atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS ile il dışı tayin ve atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar…

MEBBİS İLE ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN VE ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre; il dışı öğretmen atama sonuçları 11 Ağustos 2020 yani bugün MEBBİS aracılığı ile erişime açılıyor. Binlerce öğretmeni ilgilendiren konuya ilişkin detaylar merakla beklenirken sorgulama ekranı sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi görüyor…