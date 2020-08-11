MEBBİS ile Öğretmen il dışı atama sonuçları 2020 açıklandı mı? İl dışı tayin - atama sonuçları (iller arası yer değiştirme) ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine bağlı eğitim kurumlarında görev alan kadrolu öğretmenlerin il dışı atama sonuçları bugün belli oluyor. Bilindiği üzere binlerce vatandaş 6-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında başvuru işlemlerini online olarak MEBBİS aracılığı ile gerçekleştirmişti. Şimdilerde ise gözler iller arası yer değiştirme sonuçlarında. Peki, MEB ile 2020 öğretmen il dışı tayin atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS ile il dışı tayin ve atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar…
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre; il dışı öğretmen atama sonuçları 11 Ağustos 2020 yani bugün MEBBİS aracılığı ile erişime açılıyor. Binlerce öğretmeni ilgilendiren konuya ilişkin detaylar merakla beklenirken sorgulama ekranı sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi görüyor…
İller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları 11 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Görevden ayrılma işlemleri ise12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.
Sonuçları aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz...
İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir.
Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 6 Ağustos ve 10 Ağustos tarihleri aralığında yapıldı. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle gerçekleştirildi...