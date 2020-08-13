Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan ücretli öğretmenlik başvuruları için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. E Devlet sistemi aracılığı ile alınacak olan başvurular MEB'e bağlı okullardaki kadro açığı göz önünde bulundurularak değerlendirilecek. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Daha öncede açıklandığı gibi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı bu sene 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak. Bu tarihe kısa bir süre kala ücretli öğretmenlik başvuruları da birçok vatandaşın gündemindeki yerini aldı…