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Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Yeni eğitim öğretim yılına başlamadan önce ücretli öğretmenlik başvurusu ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. E devlet aracılığı ile gerçekleştirilmekte olan başvurular okullarda yer alan kadro boşluğuna göre değerlendirmeye alınacak. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 13.8.2020 11:00 ABONE OL
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan ücretli öğretmenlik başvuruları için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. E Devlet sistemi aracılığı ile alınacak olan başvurular MEB'e bağlı okullardaki kadro açığı göz önünde bulundurularak değerlendirilecek. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Daha öncede açıklandığı gibi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı bu sene 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak. Bu tarihe kısa bir süre kala ücretli öğretmenlik başvuruları da birçok vatandaşın gündemindeki yerini aldı…

Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

7- Zorunlu olmamakla birlikte KPSS bilgileri yıl ve puan bilgisi tercih edilerek ekle ve kaydete basılmalı ve işlem sonlandırılmalıdır.

Görevlendirildiğiniz takdirde mezuniyet belgelerinizi ilgili ilçe ya da il milli eğitim müdürlüğüne ibraz etmeniz gerekmektedir.

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Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
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