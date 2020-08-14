Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Öğretmen Haberleri 2020 AKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

tarafından gerçekleştirilen asli öğretmenliğe geçişi sağlayan () 26 Temmuz tarihinde gerçekleşmişti. Sınava giriş sağlayan vatandaşların gözü tarafından gelecek olan son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Bu kapsamda araştırmalar hız kazandı. Peki, Adaylık Kaldırma Sınavı AKS ne zaman açıklanacak? AKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 14.8.2020 13:00 Son Güncelleme: 14.8.2020 13:00 ABONE OL
Adaylık Kaldırma Sınavı AKS ne zaman açıklanacak? AKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

tarafından gerçekleştirilmekte olan geçtiğimiz ay gerçekleşmiş ve sonuçların 15 gün içerisinde açıklanacağı bildirilmişti. Bu kapsamda adayların araştırmaları her geçen gün yoğunlaşmaya başladı. tarafından gelecek açıklama heyecanla bekleniyor. Peki, Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman açıklanacak? AKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte son gelişmeler…

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI AKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce öğretmeninin gözü kulağı MEB'den gelecek AKS sonuçları haberine çevrildi. Yayımlanan takvime göre 15 gün içerisinde açıklanacak olan sonuçlar geçtiğimiz gün adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor…

Adaylık Kaldırma Sınavı AKS ne zaman açıklanacak? AKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www..gov.tr internet adresinden ilan edileceği bildirilmişti.

Ancak henüz sonuçlar açıklanmadı. Sonuçların kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sorgulamak için tıklayınız...

Adaylık Kaldırma Sınavı AKS ne zaman açıklanacak? AKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

SINAV İTİRAZLARI

a. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarları ile sınav sonuçlarının www..gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖYGGM'ye yapabileceklerdir.

b. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine KDV dâhil 20 (yirmi) SINAV İTİRAZ ÜCRETİ adı altında yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav
adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

c. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ç. Sınav uygulamasına, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde ÖDSGM tarafından incelenip sonuçlar adaylara bildirilmek üzere ÖYGGM'ye teslim edilecektir. Tüm işlemlerde ÖDSGM'ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. İtiraz sonuçları ÖYGGM tarafından adaylara duyurulacaktır.

d. Sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan ya da sınavı geçersiz sayılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

e. Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 7'nci maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

ARKADAŞINA GÖNDER
2020 AKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA