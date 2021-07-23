Öğretmen İl içi atama sonuçları 2021 MEBBİS ile sorgulama ekranı! İl içi öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak, il içi tayin sonuçları ne zaman?

İl içi atama sonuçları için milyonların gözü MEB tarafından yayımlanacak olan duyuruya çevrildi. Binlerce öğretmen yayınlanan ihtiyaç listesi doğrultusunda geçtiğimiz güne kadar başvurularını gerçekleştirmişti. Bu kapsamda sonuçların açıklanacağı tarih bakanlık tarafından duyuruldu. Peki, MEBBİS ile Öğretmen İl içi atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Öğretmen il içi tayin atama sonuçları ne zaman belli olur? İşte MEB duyuru ve sorgulama ekranı detayları…
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İl içi atama sonuçları 27 Temmuz tarihinde açıklanacak.
İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
Sonuçların açıklanacağı saat ise bilinmiyor.
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ŞARTLAR NELERDİR?
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.