Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Öğretmen Haberleri MEBBİS İl dışı atama tayin sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Öğretmen İl dışı atama sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 3.8.2021 14:45 Son Güncelleme: 3.8.2021 14:45

MEBBİS İl dışı atama tayin sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Öğretmen İl dışı atama sonuçları sorgulama ekranı!

MEBBİS İl dışı atama tayin sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Öğretmen İl dışı atama sonuçları sorgulama ekranı!

İl dışı atama tayin sonuçları binlerce öğretmenin merak konusu haline geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Temmuz-3 Ağustos 2021 tarihleri aralığında listeye göre başvuruların gerçekleşeceği biliniyordu. Başvuruların bugün itibarıyla sona ermesinin ardından “Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte MEBBİS ile öğretmen il dışı atama tayin sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Öğretmen İl dışı atama sonuçları için milyonların gözü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan duyuruya çevrildi. Binlerce öğretmen yayınlanan ihtiyaç listesi doğrultusunda 3 Ağustos tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmiş ve tayinlerini istemişti. Sonuçların açıklanacağı tarih bakanlık tarafından bildirildi. Buna göre, MEB ile Öğretmen İl dışı atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEBBİS 2021 Öğretmen il dışı tayin atama sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

MEBBİS il içi öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Öğretmen il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi ile atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan açıklamaya göre; İl dışı atama başvuru sonuçları MEB tarafından 4 Ağustos tarihinde açıklanacak.

MEBBİS il içi öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Öğretmen il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi ile atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır

ARKADAŞINA GÖNDER
MEBBİS İl dışı atama tayin sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Öğretmen İl dışı atama sonuçları sorgulama ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA