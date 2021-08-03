MEBBİS İl dışı atama tayin sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Öğretmen İl dışı atama sonuçları sorgulama ekranı!

Öğretmen İl dışı atama sonuçları için milyonların gözü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan duyuruya çevrildi. Binlerce öğretmen yayınlanan ihtiyaç listesi doğrultusunda 3 Ağustos tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmiş ve tayinlerini istemişti. Sonuçların açıklanacağı tarih bakanlık tarafından bildirildi. Buna göre, MEB ile Öğretmen İl dışı atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEBBİS 2021 Öğretmen il dışı tayin atama sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…