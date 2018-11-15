İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavı için ösym’ye başvurular uzatıldı

İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli adaylarına yönelik, ÖSYM tarafından 15 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek 2'inci Dönem İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı için başvuru süresi uzatıldı. 2'inci Dönem İSG Sınavı için geç başvuru imkânı adaylara sadece 21 Kasım tarihinde bir günlüğüne tanınacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne başvurarak uygun olarak değerlendirilen, ancak 31 Ekim - 7 Kasım 2018 tarihleri arasında ÖSYM'ye başvurularını yapamayan adaylar için bir kez daha başvuru fırsatı doğdu. Çeşitli sebepler nedeniyle sınav başvurusunda bulunamayan adaylar 2'inci Dönem İSG Sınavı'na 21 Kasım tarihinde başvuruda bulunabilecekler. Adayları yakından ilgilendiren geç başvuru süreci ÖSYM tarafından başlatılacak.

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ BELLİ OLDU

ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre; 2'inci Dönem İSG Sınavı geç başvuruları 21 Kasım 2018 tarihinde saat 23:59'a kadar yapılabilecek. Yani başvurular aynı gün gece yarısı son bulacak. Geç başvuru ücreti ise 300 TL olarak belirlendi. Başvuru yapacak adayların sınav ücretini aynı gün ödemeleri gerekiyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Sınava başvuru işleminin kılavuzda belirtildiği şekilde yapılması ve sınav ücretinin yatırılması gerekiyor. Başvuru bilgilerinin, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde kontrol edilmesi gerekiyor. Aday başvuru kayıt bilgilerinin dökümünün alınması ve sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması önem taşıyor.