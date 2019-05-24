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Son dakika... personel alımı detayları netleşiyor! 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı bilgisi

personel alımı sürecine ilişkin son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere, Başkan Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftarda müjdeli haberi duyurmuştu. 2019 yılı içerisinde 29 bin 689 personel alımı gerçekleştirileceğini açıklayan Erdoğan, sürecin başladığını ifade etmişti. Bu açıklamanın hemen ardından Sağlık Bakanı 'dan yazılı bir açıklama yapıldı. İlk etaptaki 12 bin kadro dağılımı bilgisini açıklayan Bakan Koca, başvuruların nasıl ve nereden takip edilebileceği de paylaştı. İşte, 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika haberi detayları...

Giriş Tarihi: 24.5.2019 08:27
Son dakika... Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları netleşiyor! 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı bilgisi

Sağlık Bakanlığı 2019 personel alımı süreci kapsamında müjdeli haber Başkan Erdoğan tarafından verildi. Dün akşam sağlık çalışanlarıyla geldiği iftar yemeğinde konuşan Erdoğan, bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni çalışanın kamuda istihdamı için sürecin başladığını ifade etti. Başkan Erdoğan'ın açıklamanın ardından ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir son dakika açıklaması geldi. Yazılı bir açıklama yapan Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecine dair ilk bilgileri kamuoyuna duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DETAYLARI

İlk etapta 12 bin personel alımı yapılacağını açıklayan Bakan Koca, kadro bilgisini ayrıntılı olarak paylaştı. Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini arz eden Koca, atamalara ilişkin duyuruların nasıl ve ne şekilde takip edileceğini de aktardı.

İşte, 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin son dakika detaylar;

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Son dakika... Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları netleşiyor! 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı bilgisi
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