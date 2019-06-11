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Sağlık personeli adayları dikkat! –Cerrahpaşa Rektörlüğü hemşire alıyor

Hemşire adayları dikkat! –Cerrahpaşa Rektörlüğü 40 Sözleşmeli Hemşire alıyor. Başvuru şartları belli oldu.

Giriş Tarihi: 11.6.2019 13:37 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 13:45
Sağlık personeli adayları dikkat! İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa Rektörlüğü hemşire alıyor

İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa Rektörlüğünden yapılan açıklama şu şekilde;

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde, giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

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Sağlık personeli adayları dikkat! İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa Rektörlüğü hemşire alıyor
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