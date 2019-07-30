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personel alımı başvuruları başladı mı? 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

bünyesinde KPSS puanı gerçekleştirilecek olan 12 bin personel alımı için heyecan devam ediyor. Sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdamın sağlanacağı süreçte, son olarak Bakan Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulunmuştu. Koca, ilk etapta 6 bin hemşire, bin ebe ve 3 bin memurunun alınacağını duyururken; konuya yönelik kılavuz hazırlığının son bulduğunu ve ÖSYM'ye gönderdiklerini ifade. Bu doğrultuda, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek isteyen sağlık çalışanları da konuya yönelik araştırmalarını arttırdı. Tam bu noktada, '2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları da dikkat çeken bir diğer konu durumunda. Merak edilen detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 30.7.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 12:13
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

için KPSS puanıyla ataması gerçekleşecek 12 bin sözleşmeli personel alımı için geri sayım sürüyor. Katıldığı bir televizyon programında 2019 yılı içerisinde 29 bin 689 sağlık çalışanı alımı olacağını duyuran Bakan Koca, ilk etapta 6 bin 829 hemşire, bin ebe ve 3 bin memur olmak üzere odyolog, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi gibi alanlarda 12 bin kişilik istihdamın olacağını belirtti. Bu doğrultuda, süreci yakından takip eden ve bakanlık bünyesinde sözleşmeli olarak çalışabilmenin hayalini kuran on binlerce yurttaş, '2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?' sorusu yanıt arıyor.

29 BİN SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Öne çıkan bir diğer konu ise, personel alımı kapsamında başvuru şartları olarak dikkat çekiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartlar neler?

İşte, detaylar;

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
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