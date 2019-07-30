Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı için KPSS puanıyla ataması gerçekleşecek 12 bin sözleşmeli personel alımı için geri sayım sürüyor. Katıldığı bir televizyon programında 2019 yılı içerisinde 29 bin 689 sağlık çalışanı alımı olacağını duyuran Bakan Koca, ilk etapta 6 bin 829 hemşire, bin ebe ve 3 bin memur olmak üzere odyolog, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi gibi alanlarda 12 bin kişilik istihdamın olacağını belirtti. Bu doğrultuda, süreci yakından takip eden ve bakanlık bünyesinde sözleşmeli olarak çalışabilmenin hayalini kuran on binlerce yurttaş, '2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?' sorusu yanıt arıyor.

29 BİN SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Öne çıkan bir diğer konu ise, personel alımı kapsamında başvuru şartları olarak dikkat çekiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartlar neler?

İşte, detaylar;