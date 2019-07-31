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personel alımı yapacağını duyurdu! tercihleri ne zaman yapılacak?

12 bin personel alımı yapacağını duyurdu. 'nin resmi internet sitesi üzerinden tercihlerini yapacak olan adaylar puanıyla atanacaklar. 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için ilan 'te yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde alınacak olan tercihleri ne zaman yapılacak? Buna göre; Sağlık Bakanlığı personel alımları ile ilgili tüm detayları haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.7.2019 12:00 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 12:00
Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman yapılacak?

puanıyla atanacak olan 12 bin sözleşmeli sağlık personeli ilanı 'de yayımlandı. 'nca atanacak olan adaylar tercihlerini 'nin resmi sitesi üzerinden yapacak olup Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere atanacaklardır. Buna göre; tercihleri ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

12 bin sözleşmeli personel alımının yapılacağı Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih tarihlerini ve personel alımları ile ilgili tüm bilgileri haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman yapılacak?
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