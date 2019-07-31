Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman yapılacak?

KPSS puanıyla atanacak olan 12 bin sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı'nca atanacak olan adaylar tercihlerini ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yapacak olup Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere atanacaklardır. Buna göre; Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

12 bin sözleşmeli personel alımının yapılacağı Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih tarihlerini ve personel alımları ile ilgili tüm bilgileri haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.