Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak! 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı yapacağını daha önce duyurmuştu. Ancak alımların ne zaman yapılacağı ve tercih kılavuzu merak konusu olmuştu. 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımında; 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda alımlar yapılacak. Açıklamanın resmi kurumdan gelmesi ile birlikte de konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtları sizlerle…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımının ne zaman yapılacağını ve tercih kılavuzu hakkında merak edilenleri bu başlık altından öğrenebilirsiniz…