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personel alımı yapacak! 2019 ne zaman?

personel alımı yoğun ilgi görüyor. Uzun bir süredir konuyla ilgili açıklama bekleyen vatandaşlar ise 2019 ne zaman sorusuna yanıt buldu. Peki, on binlerce kişi tarafından araştırılan yayında mı? Gelen bilgiye göre yayınlanan tercih kılavuzuna göre adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

Giriş Tarihi: 6.8.2019 09:32
Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak! 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

12 bin personel alımı yapacağını daha önce duyurmuştu. Ancak alımların ne zaman yapılacağı ve tercih kılavuzu merak konusu olmuştu. alımında; 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda alımlar yapılacak. Açıklamanın resmi kurumdan gelmesi ile birlikte de konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, ne zaman? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtları sizlerle…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımının ne zaman yapılacağını ve tercih kılavuzu hakkında merak edilenleri bu başlık altından öğrenebilirsiniz…

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Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak! 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
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