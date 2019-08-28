Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı! 2019 ÖSYM ile Sağlık Bakanlığı sonuçları hızlı sorgulama ekranı!

Heyecanla beklenen Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinde açıklandı. On binlerce atama bekleyen personel adayı Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına bakmaya başladı. Bilindiği üzere yerleştirmeler adayların KPSS puanlarına göre yapılıyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Peki Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI! HIZLI SORGULAMA EKRANI!

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.

KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan sözleşmeli pozisyonlara Sağlık Bakanlığı tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.