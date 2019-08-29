Haberler > Memurlar Haberleri > Sağlık Personeli Haberleri > Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak! 9 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

personel alımı yapacak! 9 bin ne zaman?

personel alımı 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. tarafından 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu bağlamda ‘’ ne zaman yapılacak?’’ sorusu merak edildi. Dün açıklanan atama sonuçlarının ardından gözler Sağlık Bakanlığı 9 bin personel alımına çevrildi. İşte merak edilen ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 29.8.2019 14:30
Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak! 9 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

On binlerce personel ataması bekleyenlere müjdeli haber geldi. 2019 yılında 9 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyenler başvuru tarihini ve şartlarını sorgulamaya başladı. Edinilen son bilgiye göre 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için alım yapılacak. Peki ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımı yapıyor! 2019 yılında yoğun ilgi gören Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi merak edildi. İşte tüm detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak! 9 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN