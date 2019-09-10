Haberler > Memurlar Haberleri > Sağlık Personeli Haberleri > Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2019 Sağlık Bakanlığı başvuru tarihi belli mi?

personel alımı ne zaman? 2019 Sağlık Bakanlığı başvuru tarihi belli mi?

On binlerce vatandaş personel alımı için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. 2019 yılında tarafından 12 bin personel alımı gerçekleşmişti. Şimdi ise gözler 17 bin personel alımı tarihine çevrildi. Bu bağlamda ‘’ ne zaman? Başvuru tarihi belli oldu mu?’’ sorusuna arama motoru üzerinden yanıt aranıyor. İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 10.9.2019 16:41
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2019 Sağlık Bakanlığı başvuru tarihi belli mi?

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz ay 12 bin personel alımı gerçekleştiren kurum 17 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen alımlarda hemşire, ebe, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi gibi unvanlarda alımlar yapılmıştı. Peki 17 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte ayrıntılar…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını söylemişti. Sağlık Bakanlığı personel alımı için henüz net bir tarih yok. İlgili kurumdan resmi tarih gelince netleşecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2019 Sağlık Bakanlığı başvuru tarihi belli mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN