Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2019 Sağlık Bakanlığı başvuru tarihi belli mi?

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz ay 12 bin personel alımı gerçekleştiren kurum 17 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen alımlarda hemşire, ebe, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi gibi unvanlarda alımlar yapılmıştı. Peki 17 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte ayrıntılar…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını söylemişti. Sağlık Bakanlığı personel alımı için henüz net bir tarih yok. İlgili kurumdan resmi tarih gelince netleşecek.