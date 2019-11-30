Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sağlık Bakanlığı personeli alımı branş dağılımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan yazılı açıklamada, 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı kapsamında pozisyon ihdasının Başkan Erdoğan tarafından onaylandığı belirtildi. Böylece, Bakanlık bünyesinde hemşire, ebe, tekniker, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen ve sosyal çalışmacı vb. pozisyonlarda istihdam edilmek isteyenlere de büyük fırsat doğmuş oldu.

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Bakan Koca, 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı hakkında merak edilen detayları da aktarırken, KPSS şartı, kadro dağılımı ve başvuru tarihleri gibi birçok konuya da netlik kazandırdı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, 17 bin 689 sözleşmeli Sağlık Bakanlığı personeli alımı kapsamında branşları, başvuru tarihleri ve KPSS şartı olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.