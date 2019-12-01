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17 bin 689 personel alımı ne zaman, hangi tarihte? Sağlık Bakanlığı personeli alımı branş dağılımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hemşire, teknisyen, diyetisyen, çocuk gelişimcisi vb. branşlarda istihdam edilmenin hayalini kuranlar için 17 bin 689 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Sağlık personeli alımı kapsamında pozisyon ihdasının Başkan Erdoğan tarafından onaylandığını açıklayan Koca, kadro dağılımı, başvuru tarihleri ve KPSS gibi birçok merak edilen detaya da açıklık getirdi. Hâl böyle olunca da, ' 17 bin personel alımı ne zaman yapılacak ve hangi branşlarda olacak?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Haberimizden, Sağlık Bakanlığı personeli alımı kapsamında branş dağılımı, KPSS şartı ve başvuru tarihleri gibi birçok detaya ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.12.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 1.12.2019 11:24
Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı ne zaman, hangi tarihte? Sağlık Bakanlığı personeli alımı branş dağılımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan yazılı açıklamada, 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı kapsamında pozisyon ihdasının Başkan Erdoğan tarafından onaylandığı belirtildi. Böylece, Bakanlık bünyesinde hemşire, ebe, tekniker, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen ve sosyal çalışmacı vb. pozisyonlarda istihdam edilmek isteyenlere de büyük fırsat doğmuş oldu.

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Bakan Koca, 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı hakkında merak edilen detayları da aktarırken, KPSS şartı, kadro dağılımı ve başvuru tarihleri gibi birçok konuya da netlik kazandırdı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, 17 bin 689 sözleşmeli personeli alımı kapsamında branşları, başvuru tarihleri ve KPSS şartı olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı ne zaman, hangi tarihte? Sağlık Bakanlığı personeli alımı branş dağılımı
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