Sağlık Bakanlığı personel alımı yapıyor! Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı ne zaman, branş dağımı nasıl olacak?

Bakan Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında 17 bin 689 kişilik bir alım yapılacağını ve bu pozisyon ihdasının Başkan Erdoğan tarafından onaylandığı bildirdi. Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımına göre hemşire, ebe, tekniker, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen ve sosyal çalışmacı vb. alanlarda kurumun bünyesinde çalışmak üzere kadro açıldı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından ataması yapılacak olan 17 bin 689 sözleşmeli personel alımı için kadro dağılımı ve başvuru dönemleri açıklandı. Buna göre, 7 bin 525 kişilik kontenjanı hemşireler oluşturacak. Kadro dağılımında, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyen istihdam sağlayacak.

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