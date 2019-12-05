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17 bin 689 personel alımı yapıyor! ne zaman, nasıl olacak?

personel alımı için araştırmalar yoğun olarak devam ediyor. Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamayla hemşire, teknisyen, diyetisyen, çocuk gelişimcisi vb. branşlarda çalışmak üzere tam 17 bin 689 kişilik bir alım yapılacağı bildirildi. Bunun üzerine başvuru yapmak isteyen binlerce vatandaş ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtını aramaya başladı. Ayrıca şartlar ve kılavuz gibi detaylar da merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman hangi tarihlerde yapılacak? Şartları ne olacak? ve diğer tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 5.12.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 17:11
Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı yapıyor! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş dağılımı nasıl olacak?

Bakan Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde personel alımı kapsamında 17 bin 689 kişilik bir alım yapılacağını ve bu pozisyon ihdasının Başkan Erdoğan tarafından onaylandığı bildirdi. branş dağılımına göre hemşire, ebe, tekniker, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen ve sosyal çalışmacı vb. alanlarda kurumun bünyesinde çalışmak üzere kadro açıldı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve nasıl olacak? İşte detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından ataması yapılacak olan 17 bin 689 sözleşmeli personel alımı için kadro dağılımı ve başvuru dönemleri açıklandı. Buna göre, 7 bin 525 kişilik kontenjanı hemşireler oluşturacak. Kadro dağılımında, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyen istihdam sağlayacak.
Konu ile ilgili diğer tüm detaylar haberimizin devamında…

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Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı yapıyor! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş dağılımı nasıl olacak?
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