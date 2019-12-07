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Personel alımı başvuru şartları nelerdir? branş dağılımı ve başvuru tarihi

personel alımı yapılacağı Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamayla bildirildi. Hemşire, teknisyen, diyetisyen, çocuk gelişimcisi vb. birçok branşta bünyesinde çalıştırmak üzeri alınacak olan tam 17 bin 689 personel için araştırmalar başladı. Adaylar internet üzerinden ne zaman yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? Şeklindeki sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, Branş dağılımı nasıl olacak? İşte şartları…

Giriş Tarihi: 7.12.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 09:55
Sağlık Bakanlığı Personel alımı başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı Personel alımı branş dağılımı ve başvuru tarihi

17 bin 689 kişilik personel alımı kapsamında alınacak olan çalışanların branş dağılımı; hemşire, ebe, tekniker, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen ve sosyal çalışmacı vb. olarak belirlendi. Bakan Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili detayları paylaşmıştı. Ayrıca bu pozisyon ihdasının Başkan Erdoğan tarafından onaylandığını da bildirdi. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden ne zaman yapılacak? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı nasıl olacak? Konu ile ilgili öğrenilmesi gereken tüm detaylar haberimizin devamında bulunuyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından ataması yapılacak olan 17 bin 689 sözleşmeli personel alımı için kadro dağılımı ve başvuru dönemleri açıklandı. 7 bin 525 kişilik kontenjanı hemşireler oluşturacak. Kadro dağılımında, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyen istihdam sağlayacak. Branş dağılımı, başvuru şartları ve tarihleri için diğer sayfaları ziyaret ediniz…

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Sağlık Bakanlığı Personel alımı başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı Personel alımı branş dağılımı ve başvuru tarihi
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