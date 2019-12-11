Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2019/7 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından açıklandı! 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Binlerce adayın merakla beklediği Sağlık Bakanlığı personel alımı için ÖSYM başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kılavuzun açıklanacağını ve başvuru tarihlerini adaylarla paylaştı. Kısa süre içerisinde binlerce kişinin yorum yaptığı bu paylaşımın ardından internet üzerinden araştırmalar da yoğunluk kazandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman nasıl yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM KILAVUZU ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANDI MI?