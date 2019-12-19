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personel alımı tercihlerinde son gün! 2019/7 Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır?

Kamuda ’na bağlı personel alımları tercihlerinde son güne girildi. Yaklaşık 17 bin kişinin alınacağı personel alımlarında tercih kılavuzu yayınlandı. Yayınlanan kılavuza göre tercihlerini yapan adaylar sonuçlar için ilgili kurumun resmi sitesine bakıyor. 2019/7 tercih kılavuzu bilgilerine göre, ortaöğretim, ön lisans ve lisans alanlarında gerçekleşecek olan tercih işlemlerinin ardından psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi personelleri alınacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır? Kimler tercih yapabilir?

Giriş Tarihi: 19.12.2019 14:46
Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihlerinde son gün! KPSS 2019/7 Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır?

personel alımı 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. Yeni yıla girmeden önce vatandaşlar ilgili kuruma 17 bin kişinin alınacağını duyunca başvuruda bulundu. Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan duyurusunun ardından 2019/7 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından açıklandı. Psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog gibi birçok alanda çalışacak olan vatandaşların şartlara uygun olması gerekiyor. Peki Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır? KPSS 2019/7 Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzu ve kontenjanları belli oldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ! KPSS 2019/7 TERCİH KILAVUZU YAYINDA

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 17 bin 689 sağlık personeli alacağını duyurdu. Haberimizde, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihlerine ilişkin detaylara erişebilirsiniz.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihlerinde son gün! KPSS 2019/7 Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır?
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