Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihlerinde son gün! KPSS 2019/7 Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. Yeni yıla girmeden önce vatandaşlar ilgili kuruma 17 bin kişinin alınacağını duyunca başvuruda bulundu. Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan Sağlık Bakanlığı personel alımı duyurusunun ardından KPSS 2019/7 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından açıklandı. Psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog gibi birçok alanda çalışacak olan vatandaşların şartlara uygun olması gerekiyor. Peki KPSS 2019/7 Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır? KPSS 2019/7 Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzu ve kontenjanları belli oldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ! KPSS 2019/7 TERCİH KILAVUZU YAYINDA

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 17 bin 689 sağlık personeli alacağını duyurdu. Haberimizde, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihlerine ilişkin detaylara erişebilirsiniz.