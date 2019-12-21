Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı mı?

Binlerce adayın beklediği Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve KPSS 2019/7 kılavuzu geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından erişime açılmış ve binlerce aday tercih işlemlerini gerçekleştirmişti. İnternet üzerinden başvuru tarihlerini bekleyen adaylar şimdi ise sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından yayınlanan Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2019/7 tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS 2019/7 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapılacak. Haberimizin devamından Sağlık Bakanlığı Personel alımı sonuçları ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…