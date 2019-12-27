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2019/7 tercih sonuçları açıklanıyor! ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgula!

Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında düzenlenen 2019/7 tercih sonuçları başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bugün açıklanacağı duyuruldu. Psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist gibi birçok alana yapılacak olan alımlar geçtiğimiz günlerde duyurulmuş ve adaylar başvurularını Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi sitesi üzerinden duyurmuştu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı? nereden ve nasıl sorgulanır? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları nereden öğrenilir? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 27.12.2019 13:38 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 13:38
KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklanıyor! ÖSYM ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgula!

Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında birçok alana yapılacak olan alımların başvuruları gerçekleştirilmiş adaylar internet üzerinden Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019/7 tercih sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya devam ediyordu. Sosyal Medya üzerinden başkanı Halis Aygün tarafından yapılan bir paylaşımla sonuçların bugün açıklanacağı duyuruldu. Binlerce vatandaşın heyecanla beklediği sonuçlar ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı nereden ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapılacağı bildirilmiş adaylar başvurularını gerçekleştirmişti. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2019/7 tercih sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

Haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz…

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KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklanıyor! ÖSYM ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgula!
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