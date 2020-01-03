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maaşları ne kadar oldu? 2020 Sağlık memuru maaşları

Aralık ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanması ile birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği zam miktarları da netleşmeye başladı. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşirken, memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı olacak. Hal böyleyken ‘ maaşları ne kadar oldu?’ soruları vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında kendine yer buldu. Konuyla ilgili ayrıntılara ise sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde yer verdik. İşte, 2020 sağlık memuru maaşları…

Giriş Tarihi: 3.1.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 15:27
Sağlık memuru maaşları ne kadar oldu? 2020 Sağlık memuru maaşları

Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanması ile birlikte milyonlarca memura yapılacak zam miktarı da belli oluyor. Yılın son enflasyon verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 11.84 olarak belirlendi. Hal böyleyken merak edilen konulardan bir tanesi de 2020 sağlık memuru maaşları oldu. Peki, Ocak ayı ile birlikte sağlık memuru maaşları ne kadar oldu? Haberimizden, 2020 sağlık memuru maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

SAĞLIK MEMURU MAAŞI 2020 NE KADAR?

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin merakla beklediği Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. Bu gelişmelerin ardından sağlık memuru maaşları oldukça merak ediliyor. Peki, 2020 Sağlık memuru maaşı ne kadar?
Sağlık memuru (9/1)

Eski maaş: 4032

Yeni maaş: 4253

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için yeni yılda zam miktarını belirleyecek enflasyon oranı aylık %0,74, yıllık %11,84 artarak YEP hedefinin altında kaldı. YEP'te 2019 yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 12 olarak belirlenmişti.

Milyonlarca memurun beklediği haber geldi! 2020 zamlı memur maaşları ne kadar oldu?

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