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2020 Yılı İlk Defa ve takvimi yayınlandı

personelleri dikkat! Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı İlk Defa ve için takvim yayınladı. Yayınlanan Atama Kurası ilanının detayları belli oldu. Aranılan Nitelik ve Unvanlar da belli oldu. O alanlar Uzman Tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi ve Eczacı olarak belirlendi. Son başvuru tarihi ise 25.02.2020 saat 8:00 şeklinde belirlendi. İşte Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı ilk defa ve yeniden atama kurası ilanının detayları...

Giriş Tarihi: 17.2.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 11:51 ABONE OL
Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası takvimi yayınlandı

Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kurasının detaylarını yayınladı. Yayınlanan ilanda yer alan açıklama şu şekilde;

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

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Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası takvimi yayınlandı
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