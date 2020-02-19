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personel alımı yarın son gün! Sağlık Bakanlığı atama başvuru 2020/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

personel alımı başvurusu kapsamında yapılan 2020/4 tercihleri için yarın son gün! Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından alınmakta olan atama kayıtları için binlerce aday başvurularını gerçekleştirmeye AİS ekranı ile devam ederken adaylar tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından gelen açıklamada sözleşmeli pozisyonlara Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacağı bildirilmişti. KPSS 2020/4 tercih kılavuzu içerisinde bulunan şartlara göre ise binlerce aday 8 bin 844 kişilik alımlar için işlemlerini gerçekleştirdi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/4 tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte 2020 Sağlık Bakanlığı personel atama başvuruları ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 19.2.2020 15:13 ABONE OL
Sağlık Bakanlığı personel alımı yarın son gün! Sağlık Bakanlığı atama başvuru KPSS 2020/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

bünyesinde çalışmak üzere yapılacak olan 8 bin 844 kişilik alımlar için tarafından yapılan 2020/4 tercihleri yarın sona eriyor. Başvuruda bulunmak isteyen binlerce vatandaş konu ile ilgili tüm ayrıntıları araştırırken sizler için hazırladığımız haberimizde sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi sitesi üzerinden yayınlanan duyuruda "Adaylar KPSS 2020/4 tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir" ifadeleri kullanılmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Sağlık bakanlığı personel atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak? KPSS 2020/4 tercih sonuçları ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

Haberimizin devamındaki linke tıklayarak başvuru işleminizi gerçekleştirebilir aynı zamanda konu ile ilgili tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz...

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Sağlık Bakanlığı personel alımı yarın son gün! Sağlık Bakanlığı atama başvuru KPSS 2020/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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