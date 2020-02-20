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personel alımı başvuru süreci sona eriyor! 2020/4 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

personel alımı ile kurumun bünyesinde çalışmak üzere yapılacak olan 8 bin 844 kişilik alımlar için tarafından yapılan 2020/4 tercihleri bugün itibariyle sona eriyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi sitesi üzerinden yayınlanan duyuruda "Adaylar KPSS 2020/4 tercihlerini 14-20 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir" ifadeleri kullanılmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Sağlık bakanlığı personel atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak? KPSS 2020/4 tercih sonuçları ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 20.2.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 12:02 ABONE OL
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru süreci sona eriyor! KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

personel alım başvuruları için bugün son gün olacağı bildirilmişti. AİS ekranı üzerinden alınan başvurular 2020/4 başlığı altında yapılmaya devam ederken binlerce kişi aynı zamanda sonuçların açıklanacağı tarihi de merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından gelen açıklamada sözleşmeli pozisyonlara Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacağı bildirilmişti. KPSS 2020/4 tercih kılavuzu içerisinde bulunan şartlara göre ise binlerce aday 8 bin 844 kişilik alımlar için işlemlerini gerçekleştirdi. Başvuruda bulunmak isteyen binlerce vatandaş konu ile ilgili tüm ayrıntıları araştırırken sizler için hazırladığımız haberimizde sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/4 tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte 2020 Sağlık Bakanlığı personel atama başvuruları ile ilgili tüm detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizin devamındaki linke tıklayarak başvuru işleminizi gerçekleştirebilir aynı zamanda konu ile ilgili tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz...

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru süreci sona eriyor! KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
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