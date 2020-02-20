Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru süreci sona eriyor! KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları için bugün son gün olacağı bildirilmişti. ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınan başvurular KPSS 2020/4 başlığı altında yapılmaya devam ederken binlerce kişi aynı zamanda sonuçların açıklanacağı tarihi de merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından gelen açıklamada sözleşmeli pozisyonlara Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacağı bildirilmişti. KPSS 2020/4 tercih kılavuzu içerisinde bulunan şartlara göre ise binlerce aday 8 bin 844 kişilik alımlar için işlemlerini gerçekleştirdi. Başvuruda bulunmak isteyen binlerce vatandaş konu ile ilgili tüm ayrıntıları araştırırken sizler için hazırladığımız haberimizde sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/4 tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte 2020 Sağlık Bakanlığı personel atama başvuruları ile ilgili tüm detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

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