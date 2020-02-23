Sağlık Bakanlığı Personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2020/4 tercih sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile kurumun bünyesinde çalışmak üzere yapılacak olan 8 bin 844 kişilik alımlar için ÖSYM tarafından yapılan KPSS 2020/4 tercihleri sona erdi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi sitesi üzerinden yayınlanan duyuruda "Adaylar KPSS 2020/4 tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir" ifadeleri kullanılmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Sağlık bakanlığı personel atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak? KPSS 2020/4 tercih sonuçları ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ÖSYM KPSS 2020/4 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruda bulunan vatandaşların araştırma konusu haline gelen ÖSYM KPSS 2020/4 tercih sonuçları ile ilgili tüm detayları haberimizin devamından öğrenebilirsiniz…

İşte detaylar…