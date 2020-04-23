2020 Sağlık personeli alımı kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? Üniversite hastanelerine 14 bin 500 sağlık personeli ve sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz gün yapılan şehir hastanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı, aynı zamanda üniversite hastanelerine 14 bin 500 sağlık personeli alımı ile ilgili son dakika açıklamalarında bulunmuştu. Bu kapsamda binlerce kişi araştırmalara başlarken detaylar YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan geldi. Yapılan açıklamada branş ve kadro dağılımına yönelik detaylar kamuoyuna duyurulurken öte yandan vatandaşlar "Üniversite hastanelerine 14 bin 500 sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. YÖK Başkanı Yekta Saraç kadro ihdasından dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletirken alımların yakın tarihte gerçekleşeceği sinyalini de vermiş oldu. Buna göre; üniversite hastanelerine 14 bin sağlık personeli ve sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 14 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar…

YÖK BAŞKANI AÇIKLADI! 14 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI İÇİN KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU!

Yekta Saraç'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre;

"Küresel salgın sürecindeki başarıları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yakından takip edilen üniversite hastanelerimize Cumhurbaşkanlığımız tarafından: 8635 sözleşmeli personel kadrosu ihdas edildi. Ayrıca 5865 adet çeşitli ünvanlarda sürekli işçi kadrosunun ihdası ile birlikte toplam "14.500" adet personel salgın sürecinde üniversite hastanelerimizin "gücüne güç" katacaktır."

İfadeleri kullanıldı.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE SÖZLEŞMELİ VE SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Geçtiğimiz gün yapılan son dakika açıklaması ile araştırma konusu haline gelen bu konuya dair tüm detaylara haberimizin ilerleyen sayfalarından ulaşabilir ve başvuru sürecine dair tüm detaylardan anlık ve güncel olarak haberdar olabilirsiniz…