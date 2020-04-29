Üniversite hastanelerine 14 bin 500 sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman? 2020 Sağlık personeli ve sürekli işçi alımı: Kadro - Branş dağılımı

Üniversite hastanelerinde istihdam etmek üzere yapılacak olan 14 bin 500 sağlık personeli ve sürekli işçi alımı başvuruları için araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklaması ile duyurulan ardından YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından sosyal medyadaki açıklama ile branş ve kadro dağılımının da belirlendiği alımların detayları ilgili bölümlerden mezun binlerce aday tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda; 2020 Üniversite hastanelerine sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? Gibi birçok soru internet aracılığı ile yanıt ararken haberimizde tüm detayları derledik. Peki, Sağlık Bakanlığı Üniversite Hastanelerine sürekli işçi ve sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak? Başvuru süreci ne zaman başlıyor? İşte konuya dair tüm gelişmeler ve branş kadro dağılımı detayları…

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI KADROSU BELLİ OLDU MU? BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Üniversite Hastanelerine 14 bin 500 sağlık personeli ve sürekli işçi alımı başvuru sürecinin başlayacağı tarih heyecanla beklenmeye devam ediyor. Konuya dair şuan için sadece kadro/branş dağılımı gibi detaylar belli olsa da haberimizin devamından tüm son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

İşte detaylar…