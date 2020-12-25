2021 Sağlık personeli alımı başvuru tarihleri belli mi, kılavuz yayımlandı mı? 16 bin sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak?

Resmi gazetenin bugünkü (25 Aralık 2020) sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2021 yılında 16 bin kişilik Sağlık Personeli alımı gerçekleşeceği bildirildi. Önümüzdeki seneye ilişkin gerçekleşecek alımların kadro dağılımı ve başvuru tarihleri ise adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, 16 bin sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir? Sağlık personeli alımı kadro dağılımı belli oldu mu? İşte tüm detaylar…
16 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
İstihdam edilecek olan sağlık personellerine yönelik yayımlanan kararda başvuru tarihlerine yer verilmezken alımların diş tabibi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık memuru ve teknikeri, tabip ve uzman tabiplerden olacağı öngörülüyor…
YENİ YILDA 16 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI YAPILACAK!
Resmi Gazete'nin bugünkü (25 Aralık 2020) sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, yeni yılda istihdam edilmesi öngörülen sözleşmeli sağlık personeli; diş tabibi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık memuru ve teknikeri, tabip ve uzman tabiplerden oluyor. Önceki 12 bin sağlık personeli alımı için açık kadro detaylarını Bakan Koca şöyle paylaşmıştı;
"Bakanlığımız; 7.000'i hemşire, 1.700'ü ebe ve 2.864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır." demişti.
16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımınında benzer kadrolardan sayılması bekleniyor.
BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Cumhurbaşkanı kararı uyarınca eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin verimli yürütülebilmesi amacıyla 2021 yılında 16,000 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. 16 bin sözleşmeli sağlık personeli başvuru şartları henüz paylaşılmadı.