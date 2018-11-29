İzmir Bakırçay Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan duyurunun detayları şu şekilde;

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (b) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Ortaöğretim Mezunları ile Lisans mezunları için 2018 yılı KPSS (B), Ön Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS(B) grubu puanı esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup ücretleri özel bütçeden ödenecektir.

İlan ile ilgili detaylar www.bakircay.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 22/11/2018

Son Başvuru Tarihi : 06/12/2018 mesai bitimine kadar.

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