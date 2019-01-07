Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli pilot alım ilanı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
Son başvuru Tarihi: 11.01.2019
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek-2 nci maddesi çerçevesinde KPSS puan şartı aranmaksızın, yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 1 (bir) adet Sözleşmeli Pilot alınacaktır.
I-BAŞVURU ŞARTLARI
GENEL ŞARTLAR
1) Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak,
2) Ülke genelinde çalıştırılmayı, Ulusal ve uluslararası yapılacak tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,
3) Verilen görevle ilgili 7/24 zaman esasına göre çalışmayı kabul etmek,
4) Kurumda göreve başladıktan sonra 3 yıl süre zarfında sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmemek,
5) Türk Silahlı Kuvvetleri veya hava uçuş eğitim kurumlarından pilot lisans ve sertifikasına sahip olmak,
6) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-1 uyarınca alınmış "Uçuş Ekibi Lisansı" na sahip olmak,
7) Başvuru tarihi itibariyle geçerli minimum CPL(A) / IR (A) lisansı ve çift motor IR lisansına sahip olmak ve ayrıca ATPL teori sınavlarını geçtiğine dair belgesi olmak,
8) Toplamda en az 1000 saat uçmuş olmak (Simülatör uçuşları hariç) ve bu uçuşlarını SHGM kurallarına göre düzenlenmiş "Pilot Uçuş Kayıt Defterinden" belgelemek,
9) Başvuru tarihi itibarı ile ICAO EK-1 / SHT-MED'e göre 1.Sınıf sağlık sertifikasına (OML kısıtlaması bulunmayan) sahip olmak,
10) Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (ICAO) Ek-1' deki ve SHT-MED' deki ticari pilot şartlarına uygun olmak. Adaylar SINIF 1-UÇUŞA ELVERİŞLİDİR sağlık kurulu raporunu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olan hastanelerden kendi imkânları ile temin edeceklerdir. Sağlık kurulu raporunun süresinin başvuru tarihi itibariyle geçerli olması gerekmektedir. Ayrıca sağlık raporunda OML kısıtlaması olmamalıdır.(Adaylar aldıkları sağlık kurulu raporunu başvuru esnasında yanında getirecektir.)
Adaylar, sözlü sınava katılmak amacıyla; 07/01/2019 - 11/01/2019 tarihleri arasında aşağıdaki belgelerle birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına bizzat başvuracaklardır.
Sözlü sınav, adayların;
a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
c) Genel yetenek ve genel kültürü,
d) Davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu,
e)Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.
Adayların sözlü sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak sıralamaları yapılacaktır.
SONUÇLARA İTİRAZ:
Adaylar, sonuçların ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle sonuçlara itiraz edebileceklerdir. İtirazlar, 5 (beş) gün içinde incelenecek ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.
Sınavı kazanan adayın yerleştirmesi kesin başarı listesine göre yapılacaktır.
TEBLİGAT:
Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru ve bilgilendirmeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tkgm.gov.tr) yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru şartları ve sınava ilişkin (0312) 551 2457 numaralı telefondan bilgi alınabilir.
İlan olunur.
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