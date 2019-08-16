Haberler > Memurlar Haberleri > Sözleşmeli Personel Haberleri > Sahil Güvenlik Komutanlığına 65 sözleşmeli personel alınacak! Başvuru şartları belli oldu

Komutanlığına 65 sözleşmeli personel alınacak! Başvuru şartları belli oldu

Komutanlığının merkez ve taşra teşkilatında edilmek üzere 65 sözleşmeli personel alınacak. Başvuru şartları belli oldu.

AA Sözleşmeli Personel Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 10:47
Sahil Güvenlik Komutanlığına 65 sözleşmeli personel alınacak! Başvuru şartları belli oldu

Komutanlığa yapılacak personel alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı. İlana göre, Komutanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 65 tam zamanlı sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular, 19 Ağustos-2 Eylül'de e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru sonuçları ise Komutanlığın "www.sg.gov.tr" internet sitesinden duyurulacak.

Alım şartları ile diğer detaylara Komutanlığın internet sitesindeki bilgilendirme kılavuzundan ulaşılabilecek. İstihdam edilecek pozisyonlar arasında büro personeli, tekniker, teknisyen ve destek personeli bulunuyor.

PERSONEL ALIM KILAVUZUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sabah memurlar: Erken emeklilik için 3.5 yıl formülü!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahil Güvenlik Komutanlığına 65 sözleşmeli personel alınacak! Başvuru şartları belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN