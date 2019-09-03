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Tarım ve sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu!

Tarım ve bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 bin 996 personel alımı yapacağı duyuruldu. İlanın açıklanmasının ardından başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını ve kontenjan bilgilerini öğrenmek istiyorlar. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından başvuru şartlarının da belli olması üzerine konu ile ilgili en güncel bilgiler araştırılıyor. Bunların dışında 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımını da gerçekleştirecek olan Orman Genel Müdürlüğü adaylarda aranacak genel ve özel şartları da açıkladı. İşte konuya ilişkin detaylar..

Giriş Tarihi: 3.9.2019 10:57
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu!

Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 4 bin 996 personel alacak olan Tarım ve aynı zamanda 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımı da gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın üzerine ilana başvurmak isteyen adaylar konu ile ilgili araştırma yapmaya başladılar. Başvuru şartları ve kontenjan bilgilerini öğrenmek isteyenler en güncel ve doğru bilgilere ulaşmak istiyorlar.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Haberimizin devamından konu ile ilgili en güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

İşte detaylar…

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Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu!
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