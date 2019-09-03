Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu!

Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 4 bin 996 personel alacak olan Tarım ve Orman Bakanlığı aynı zamanda 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımı da gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın üzerine ilana başvurmak isteyen adaylar konu ile ilgili araştırma yapmaya başladılar. Başvuru şartları ve kontenjan bilgilerini öğrenmek isteyenler en güncel ve doğru bilgilere ulaşmak istiyorlar.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Haberimizin devamından konu ile ilgili en güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

İşte detaylar…