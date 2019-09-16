OGM personel başvurusu nasıl yapılır? Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı başvuru şartları!

OGM 4 bin 996 kişilik personel alımı yapacağını duyurdu. 12 Eylül tarihinden itibaren OGM personel alım başvuru işlemleri başladı. Bin 150 sözleşmeli orman mühendisi, 2 bin 700 sözleşmeli orman muhafaza memuru olmak üzere toplam 3 bin 850 personelin alımı da "KPSS puanı ve uygulamalı sınav" usulüyle yapılacak. Adaylar, online sistem üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, OGM personel alım başvurusu nasıl yapılır? OGM personel başvuru şartları nelerdir?

OGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları adaylar için duyuruldu. Bin 150 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru, şoför gibi pozisyonlarında görev yapmak için bin 146 sözleşmeli personel ile toplam 4 bin 996 personel alımı için heyecanlı başvuru süreci devam ediyor. Başvuru şartları için diğer sayfaları ziyaret ediniz…