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personel başvurusu nasıl yapılır? (OGM) personel alımı başvuru şartları!

personel alım başvuruları 12 Eylül tarihinden itibaren başladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar konu hakkındaki tüm detayları İnternet üzerinden araştırıyor. (OGM) personel alımı yapacağını duyurmuştu. Tam bin 150 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru ve şoför gibi birçok alana toplamda 4 bin 996 kişilik bir işçi alımı yapılacak. Görev yapmak isteyen vatandaşlar heyecanla başvuru yapıyor. OGM personel alım başvuruları nasıl yapılır? şartları nelerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 16.9.2019 10:50
OGM personel başvurusu nasıl yapılır? Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı başvuru şartları!

4 bin 996 kişilik personel alımı yapacağını duyurdu. 12 Eylül tarihinden itibaren işlemleri başladı. Bin 150 sözleşmeli orman mühendisi, 2 bin 700 sözleşmeli orman muhafaza memuru olmak üzere toplam 3 bin 850 personelin alımı da "KPSS puanı ve uygulamalı sınav" usulüyle yapılacak. Adaylar, online sistem üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, OGM personel alım başvurusu nasıl yapılır? şartları nelerdir?

OGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

personel alımı başvuru şartları adaylar için duyuruldu. Bin 150 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru, şoför gibi pozisyonlarında görev yapmak için bin 146 sözleşmeli personel ile toplam 4 bin 996 personel alımı için heyecanlı başvuru süreci devam ediyor. Başvuru şartları için diğer sayfaları ziyaret ediniz…

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OGM personel başvurusu nasıl yapılır? Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı başvuru şartları!
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