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yapıyor! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Personel alım ilanları! 785 sözleşmeli yapacağını açıkladı. Yayınlanan ilana göre başvurular bugün başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın taşra teşkilatında 2018 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınarak; kütüphaneci, müze araştırmacısı, arkeolog, mühendis, mimar, şehir plancısı ve tekniker alınacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuru şartları nelerdir? Başvurular nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.9.2019 17:51
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapıyor! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Basın İlan Kurumu resmi sitesi üzerinden personel alım ilanları yayınlanmaktadır. Bugün bünyesine toplam 785 yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapmak isteyen adaylar için belirlenen şartlar arasında KPSS (B) grubu puanı bulunuyor. Adayların ilana başvuruları elektronik ortamda alınacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Personel alım ilanına başvurular elektronik ortamdan bugün itibariyle alınacak. Kütüphaneci, müze araştırmacısı, arkeolog, mühendis, mimar, şehir plancısı ve tekniker olmak üzere toplamda 785 yapacak olan kurum hakkında tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz…

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Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapıyor! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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