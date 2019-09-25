OGM personel alımı duyurusu! OGM personel alımı sözlü ve uygulamalı sınav tarihleri!

OGM personel alım başvuruları 12 Eylül tarihinde Orman Genel Müdürlüğü'nün işe alım sayfasında başlamıştı. OGM personel alım ilanında tüm detaylar yer almıştı. İşe alınacak olan 4 bin 996 kişiden bin 150 kişisi orman mühendisi olacaktı. Peki, OGM personel alımı sözlü ve uygulamalı sınav ne zaman yapılacak? OGM personel alım sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

OGM PERSONEL ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

OGM iş başvurusunda bulunan adaylar sonuçları merak ediyor. Orman mühendisi alımı için adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara tabi tutulacak. Peki OGM sınavları ne zaman yapılacak? İşte Orman Genel Müdürlüğü resmi internet sayfası üzerinden yapılan duyuru!