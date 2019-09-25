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personel alımı duyurusu! OGM personel alımı sözlü ve uygulamalı sınav tarihleri!

Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 kişilik personel alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. personel alım başvurları 12 Eylül tarihinde erişime açıldı ve adaylar başvurularını gerçekleştirdi. Adaylardan istenen en önemli şart; 2018 yılı (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 60 puan alınmış olmasıydı. OGM personel başvurusu yapan adaylar şimdi iste sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM personel alımı sözlü ve uygulamalı sınav tarihleri belli oldu mu? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.9.2019 14:10 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 14:10
OGM personel alımı duyurusu! OGM personel alımı sözlü ve uygulamalı sınav tarihleri!

personel alım başvuruları 12 Eylül tarihinde Orman Genel Müdürlüğü'nün işe alım sayfasında başlamıştı. ilanında tüm detaylar yer almıştı. İşe alınacak olan 4 bin 996 kişiden bin 150 kişisi orman mühendisi olacaktı. Peki, OGM personel alımı sözlü ve uygulamalı sınav ne zaman yapılacak? OGM personel alım sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

OGM PERSONEL ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

OGM iş başvurusunda bulunan adaylar sonuçları merak ediyor. Orman mühendisi alımı için adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara tabi tutulacak. Peki OGM sınavları ne zaman yapılacak? İşte Orman Genel Müdürlüğü resmi internet sayfası üzerinden yapılan duyuru!

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OGM personel alımı duyurusu! OGM personel alımı sözlü ve uygulamalı sınav tarihleri!
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