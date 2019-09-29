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kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

kapsamında çalıştırmak üzere personel alımı gerçekleştireceğini açıklamıştı. İş başvurusunda bulunmuş ve başvurular sona ermişti. Başvuruda bulunan vatandaşlar heyecanla ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.9.2019 18:01
İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Toplum Yararına Projesi kapsamında çalıştırmak üzere 6.800 kişilik personel alımı yapacağını bildirmişti. İş başvurusunda bulunan adayların alınıp alınmayacağı kura çekilişinin sonucunda belli olacaktı. İŞKUR kura hangi tarihte çekileceği ve sonuçların nereden ilan edileceği merak konusu oldu. Peki, ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte detaylar…

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP kura sonuçları için heyecan giderek artıyor. İŞKUR iş ilanları her dönemde yoğun ilgi görüyor. Eğitim sezonunun başlaması ile beraber Toplum Yararına Program başvuruları araştırılmaya başlandı. Başvuru sonuçları ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

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İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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