İŞKUR DSİ personel alım başvuruları için bugün son! İŞKUR DSİ personel alım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İŞKUR DSİ personel alım başvuruları için bugün son gün. Binlerce adayın katılım sağladığı konu ile ilgili araştırmalar Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 500 kişilik personel alımı yapılacağı duyurulduğundan bu güne kadar birçok kişinin gündemindeydi. Farklı meslek gruplarından yapılacak olan İŞKUR DSİ personel alım başvurusu şartları ve detayları araştırılmaya devam ediyor. Peki, İŞKUR DSİ personel alım başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte detayları…

İŞKUR DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DSİ personel alımı başvuruları için açılacak ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 05.11.2019 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Söz konusu talep ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilir.

İŞKUR DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, açık pozisyonlarda istihdam edilmek üzere başvuruda bulanacak olan adaylarda aradığı özellikler şu şekilde:

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak

Sağlık Bakanlığından onay almış, psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak

Askerlik ile ilişiği bulunmamak

İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla 3 yıl süreyle çalıştığını belgelendiren; SGK'dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservisten en az birine sahip olmak

İlan tarihi itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

DSİ personel alımı Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Isparta, Sivas, Kahramanmaraş, Aydın, Trabzon, Kastamonu, Kars, Balıkesir, Artvin ve Ankara illerinde yapılacak.

ADAYLARIN 4 AY DENEME SÜRESİ OLACAK

Adaylar, kuruma kabul edildikten ve göreve başladıktan sonra 4 ay boyunca deneme sürecine tabi tutulacak. Bu süreci tamamlayan adaylarla devam kararı alınacak.