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2019/8 tercih sonuçları açıklandı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli personel alım sonuçları nasıl sorgulanır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına personel alımı için binlerce kişi 2019/8 tercih sonuçları için geri sayıma başlamıştı. resmi internet sitesi üzerinden yaptığı son dakika duyurusu ile KPSS 2019/8 tercih sonuçlarının adayların erişimine açıldığı bilgisini paylaştı. Peki, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi üzerinden sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli personel alımı KPSS 2019/8 tercih sonuçları…

Giriş Tarihi: 3.1.2020 15:47 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 15:48
KPSS 2019/8 tercih sonuçları açıklandı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli personel alım sonuçları nasıl sorgulanır?

44 kişilik alıma 3896 kişi başvuru yaptı. Bu rakama göre , alım yapılacak kadro sayısının 88 katı kadar adayın müracaat yaptığı görülüyor.

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru şöyle;

"KPSS-2019/8: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. 18-25 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 03 Ocak 2020 tarihinde saat 15.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KPSS 2019/8 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır. Adayların, bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılan 2018-KPSS Lisans'a girmiş ve KPSSP3 puanının hesaplanmış olması gerekmektedir. Yerleştirme işlemlerinde, sözleşmeli pozisyonlar için KPSSP3 puanı kullanılacaktır

TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, ilgili lisans programından mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

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KPSS 2019/8 tercih sonuçları açıklandı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli personel alım sonuçları nasıl sorgulanır?
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