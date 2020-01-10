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başvuruları bugün sona eriyor! Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

6 Ocak'ta alınmaya başlanan başvuruları bugün sona eriyor. Ön başvuruların sona ermesinin ardından mülakata çağrılacak olan adayların isimleri belli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayallerindeki mesleği gerçekleştirmek için tüm süreci bekleyen vatandaşlar sözleşmeli öğretmenlik başvurularına ilişkin en doğru bilgileri öğrenmek istiyorlar. Henüz başvuru yapmayan vatandaşlar için bugün sona erecek başvurular ile başvuru yapanların sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ettiği 2020 sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 10.1.2020 12:28
Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları bugün sona eriyor! Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği başvuruları bugün sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar öğretmen alımı ile ilgili en doğru ve güncel bilgileri öğrenmek istiyorlar. 6 Ocak tarihinde alınmaya başlanan ön başvuru işlemleri bugün sona erecek. Başvuruların bitmesinin ardından ise adaylar sözlü mülakata çağrılacak. MEB tarafından yapılan açıklamada başvuru ekranı aracılığıyla ilgili işlemler bugün tamamlanacak. Peki; sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ile ilgili süreç!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2020

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen alımına ilişkin başvurular bugün sona erecek. Konu ile ilgili araştırmalar devam ederken vatandaşlar en doğru bilgiye ulaşmak istiyor. Bu bağlamda; haberimizin devamından sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ile ilgili tüm sürece ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar…

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Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları bugün sona eriyor! Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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