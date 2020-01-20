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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2020 açıklandı mı? MEB ile sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yeri bilgileri sorgula

Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvuru süreci 10 Ocak'ta sona erdi. Sürecin tamamlanmasının ardından adaylar gözlerini 'na çevirdi. 6 Ocak'ta başlayan 20 bin öğretmen alımı sürecinin ardından adaylar arama motorlarında " mülakatları ne zaman?" ya da "Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı?" sorularının yanıtlarını arıyorlar. Başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar mülakatlara girecekler. Ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta açıklanacak. Buna göre; haberimizin içeriğinden konu ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.1.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 12:11 ABONE OL
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2020 açıklandı mı? MEB ile sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yeri bilgileri sorgula

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvuru süreci sona erdi. 6 Ocak'ta başlayıp 10 Ocak'ta biten başvuru sürecinde mülakat yerleri ve mülakat tarihleri adaylar tarafından merak ediliyor. takvimine göre belirlenen tarihlerin güncel halini öğrenmek isteyen adaylar arama motorlarında konuya yönelik araştırmalarını sürdürüyorlar. Buna göre; ne zaman yapılacak? öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI 2020

Haberimizin içeriğinden sözleşmeli öğretmen alımı tarihlerine ve mülakat yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair bilgilere ulaşabilir, gerekli açıklamaları bulabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2020 açıklandı mı? MEB ile sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yeri bilgileri sorgula
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