Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2020 açıklandı mı? MEB ile sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yeri bilgileri sorgula

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvuru süreci sona erdi. 6 Ocak'ta başlayıp 10 Ocak'ta biten başvuru sürecinde mülakat yerleri ve mülakat tarihleri adaylar tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre belirlenen tarihlerin güncel halini öğrenmek isteyen adaylar arama motorlarında konuya yönelik araştırmalarını sürdürüyorlar. Buna göre; sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman yapılacak? 2020 sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI 2020

Haberimizin içeriğinden sözleşmeli öğretmen alımı tarihlerine ve mülakat yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair bilgilere ulaşabilir, gerekli açıklamaları bulabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!