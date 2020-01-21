Haberler > Memurlar Haberleri > Sözleşmeli Personel Haberleri > Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri için heyecan dorukta! 2020 MEB ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri için heyecan dorukta! 2020 MEB ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvuru süreci 10 Ocak'ta sona erdi. Sürecin tamamlanmasının ardından adaylar gözlerini 'na çevirdi. 6 Ocak'ta başlayan 20 bin öğretmen alımı sürecinin ardından adaylar arama motorlarında " mülakatları ne zaman?" ya da "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?" sorularının yanıtlarını arıyorlar. Başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar mülakatlara girecekler. Ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta açıklanacak. Buna göre; haberimizin içeriğinden konu ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.1.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 09:39 ABONE OL
Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri için heyecan dorukta! 2020 MEB ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvuru süreci sona erdi. 6 Ocak'ta başlayıp 10 Ocak'ta biten başvuru sürecinde mülakat yerleri ve mülakat tarihleri adaylar tarafından merak ediliyor. takvimine göre belirlenen tarihlerin güncel halini öğrenmek isteyen adaylar arama motorlarında konuya yönelik araştırmalarını sürdürüyorlar. Buna göre; ne zaman yapılacak? öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ 2020

Haberimizin içeriğinden sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranına ve konu ile ilgili diğer güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri için heyecan dorukta! 2020 MEB ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN