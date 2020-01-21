Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklanıyor! MEB ile 2020 sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri sorgula!

20 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru süreci 6 Ocak'ta başlayıp 10 Ocak'ta tamamlandı. Başvuru sürecinin bitmesinin ardından adaylar tarafından arama motorlarında "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?" sorusuna yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB takvimine göre sonuçlar bugün açıklanacak. Konuya yönelik araştırmalar sürerken haberimizin içeriğinden sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. 2020 MEB ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgula!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULA!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri bugün açıklanacak. Merakla beklenen sonuçlar için heyecan sürüyor. Adaylar arama motorlarında "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgula" ekranına ulaşmak istiyor. Buna göre; haberimizin içeriğinden sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı sorusunun yanıtına ulaşabilir, gerekli sorgulamaları yapabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!