Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl, nereden yapılacak?

20 bin öğretmen atamasının gerçekleştirileceğine dair duyuru geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından duyuruldu. 5 Şubat tarihinde başlayıp 22 Şubat tarihine kadar devam eden mülakatlarda başarılı olanlar görevlerine başlamak için bekleyecek. Adaylar, atama tercihlerinin hangi tarihlerde nasıl ve nereden yapılacağını merak ediyor. Buna göre; sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ile atama tercihleri nasıl ve nereden yapılacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde 20 bin öğretmen atamasının gerçekleştirileceğini duyurdu. Bunun üzerine mülakat aşamalarını tamamlayan adaylar sonuçlar için geri sayımı başlattı. Bu bağlamda; sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

İşte bilgiler!