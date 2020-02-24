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ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl, nereden yapılacak?

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan 20 bin öğretmen ataması duyurusunun ardından merak edildi. Hem atamaların hem tercihlerin nasıl ve nereden yapılacağını merak eden adaylar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Mülakatları devam eden sözleşmeli öğretmen alımında sözlü sınav sonuçlarına yönelik en güncel bilgiyi edinmek isteyenlerin sayısı giderek artıyor. 5 Şubat tarihinde başlayan ve 22 Şubat tarihine kadar devam eden ne zaman açıklanacak? 2020 Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl ve nereden yapılacak?

Giriş Tarihi: 24.2.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 11:31 ABONE OL
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl, nereden yapılacak?

20 bin öğretmen atamasının gerçekleştirileceğine dair duyuru geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından duyuruldu. 5 Şubat tarihinde başlayıp 22 Şubat tarihine kadar devam eden mülakatlarda başarılı olanlar görevlerine başlamak için bekleyecek. Adaylar, atama tercihlerinin hangi tarihlerde nasıl ve nereden yapılacağını merak ediyor. Buna göre; ne zaman açıklanacak? 2020 ile atama tercihleri nasıl ve nereden yapılacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde 20 bin öğretmen atamasının gerçekleştirileceğini duyurdu. Bunun üzerine mülakat aşamalarını tamamlayan adaylar sonuçlar için geri sayımı başlattı. Bu bağlamda; sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

İşte bilgiler!

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl, nereden yapılacak?
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