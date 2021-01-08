İçişleri Bakanlığı personel alımı 2021: İçişleri Bakanlığı 1772 personel alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvuru yapılır?

İçişleri Bakanlığı resmi sitesi icisleri.gov.tr üzerinden yayımlanan ilana göre bakanlık merkez ve taşra kadrolarında boş bulunan 1.772 adet kadro için sözleşmeli personel alımı yapılacak. 2020 KPSS B grubundan belirlenen asgari puanı karşılamak en başta gelen şartlardan. İçişleri Bakanlığı personel alımı ile ilgili tüm detayları öğrenmek isteyenler İçişleri Bakanlığı 1772 personel alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır? sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2021

İçişleri Bakanlığı ile 1772 personel alımı başvuru şartları ve tüm detaylar şöyle;