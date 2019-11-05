Devlet Su İşleri KPSS'siz lise mezunu 500 personel alımı ne zaman yapılacak? DSİ personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar

Greyder, dozer, ekskavatör, yükleyici, treyler operatörü; ağır vasıta, motor, demir kaynak, oto elektrik, ağaç işleri, çarkhane, döşeme, kaporta, boya, tesisat elektrik ustası, sondaj işçisi, SRC4 ve SRC5 belgeli ağır vasıta şoförü gibi farklı meslek alanlarında yapılacak DSİ personel alımı için başvuru yapabilmenin öncelikli şartı lise mezunu olmak. Bununla birlikte kurumun adaylarda aradığı diğer şartlar ilanda yer alıyor. DSİ personel alımı şartları neler? Söz konusu şartlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DSİ 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DSİ personel alımı başvuruları için açılacak ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 05.11.2019 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Söz konusu talep ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilir.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, açık pozisyonlarda istihdam edilmek üzere başvuruda bulanacak olan adaylarda aradığı özellikler şu şekilde:

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak

Sağlık Bakanlığından onay almış, psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak

Askerlik ile ilişiği bulunmamak

İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla 3 yıl süreyle çalıştığını belgelendiren; SGK'dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservisten en az birine sahip olmak

İlan tarihi itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak